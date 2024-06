Bolivia, sale a 21 il bilancio di arresti per il tentato golpe

E' salito a 21 il numero degli arrestati per il tentativo di colpo di stato recentemente consumato in Bolivia. Lo ha riferito il ministro dell'Interno Eduardo del Castillo nel corso di una conferenza stampa, evidenziando che tra le persone finite in manette figura anche l'ex comandante dell'aeronautica militare Marcelo Javier Zegarra che, agli ordini dell'ex comandante dell'esercito Juan José Zúñiga - considerato la mente del fallito golpe - avrebbe guidato l'assalto al palazzo del governo in piazza Murillo. Il generale Zegarra si è consegnato spontaneamente alle autorità.

Gli indagati risponderanno di terrorismo e insurrezione armata contro la sicurezza e la sovranità dello Stato.



