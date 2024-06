Portavoce argentino a Lula, 'Milei non ha nulla di cui pentirsi'

"Rispettiamo il desiderio di Lula ma il presidente Javier Milei non ha commesso nulla di cui si deve pentire, almeno per adesso": il portavoce alla presidenza dell'Argentina, Manuel Adorni, ha risposto oggi in questo modo alle dichiarazioni del presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva che in un'intervista ha affermato di non essersi riunito con il suo omologo argentino in occasione del G7 in Puglia perché pensa che Milei "debba prima scusarsi con il Brasile e con me".

Nella sua consueta conferenza stampa mattutina, Adorni ha confermato quindi che il presidente Milei parteciperà al vertice del Mercosur in programma l'8 luglio in Paraguay - dove pure sarà presente Lula - "a meno che qualcosa cambi da qui a quella data".



