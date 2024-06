Poliziotto brasiliano eletto segretario generale dell'Interpol

Il funzionario della Polizia federale brasiliana Valdecy Urquiza è stato nominato dal Comitato esecutivo dell'Interpol come prossimo Segretario generale dell'istituzione per il mandato 2025-2030.

Sarà la prima volta in oltre 100 anni di storia dell'Interpol che un brasiliano sarà alla guida dell'organizzazione.

La nomina di Urquiza - attualmente uno dei tre vicepresidenti dell'Interpol insieme al belga Peter de Buysscher e al nigeriano Garba Baba Umar- dovrà essere confermata dall'Assemblea generale dell'Interpol il prossimo novembre.

"L'elezione di Urquiza riflette l'alta priorità attribuita dal governo brasiliano alla lotta alla criminalità organizzata transnazionale, che assume sempre più una dimensione essenziale nella cooperazione internazionale", si legge in una nota congiunta del ministero degli Esteri e della Giustizia brasiliani. Questa scelta "rappresenta anche il riconoscimento, da parte della comunità internazionale, della professionalità e della competenza della Polizia Federale brasiliana nella lotta alla criminalità, nonché del suo contributo rilevante al lavoro dell'Interpol", conclude.



