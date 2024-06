Brasile, Avvocatura contro Consiglio di medicina sull'aborto

Non si placa la polemica sull'aborto in Brasile: l'Avvocatura generale dello Stato (Agu) si è rivolta alla Corte suprema (Stf) accusando il Consiglio federale di medicina (Cfm, che rappresenta gli oltre 530 mila medici attivi nel Paese) di "abuso di potere". Secondo l'Agu, il Cfm avrebbe cercato di promuovere "il mantenimento della gravidanza derivante da uno stupro", anche se "a danno della salute e della libertà delle donne", emanando una risoluzione che "limitava l'accesso all'aborto legale" nel Paese. Per l'Avvocatura, la norma che vietava la pratica dell'asistolia fetale dopo 22 settimane di gestazione mirava, in modo mascherato, a modificare una disposizione del codice penale.

A maggio, il giudice della Stf, Alexandre de Moraes, relatore del caso, aveva sospeso temporaneamente la norma del Cfm e vietato le sanzioni e l'apertura di procedimenti amministrativi contro i medici che continuavano ad eseguire la tecnica nei casi previsti dalla legge.

L'iniziativa ha portato i parlamentari evangelici e cattolici a presentare alla Camera dei deputati un controverso ;;disegno di legge che equipara all'omicidio l'aborto commesso dopo la 22/ma settimana di gravidanza, anche in caso di stupro.



