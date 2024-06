Il Venezuela invita la Russia e i Brics come osservatori al voto

Il Venezuela ha invitato i Paesi che fanno parte del Brics+ come osservatori per le prossime elezioni presidenziali del 28 luglio. Lo ha reso noto il viceministro degli Esteri per l'America Latina, Rander Pena, in un video pubblicato sul suo profilo X.

Pena ha avanzato la proposta alla Russia, presidente di turno, affinché tutti i Paesi del blocco accompagnino il voto.

L'invito è stato formulato alla plenaria del Forum internazionale dei partiti politici dei Paesi Brics+, a Vladivostok.

Durante la sua partecipazione al forum, Pena ha ribadito l'interesse del Venezuela ad entrare a far parte del gruppo.





