Brucia il Pantanal brasiliano, a rischio l'habitat dei giaguari

E' allarme incendi nel Pantanal brasiliano, uno dei biomi più ricchi di diversità della terra e habitat del giaguaro, specie emblematica del Paese.

Per la prima volta la regione paludosa, tra le zone umide più grandi del mondo, è completamente secca nel primo semestre dell'anno e le fiamme hanno già consumato un'area equivalente a due volte la popolosa megalopoli di San Paolo.

Da gennaio a domenica la superficie andata in cenere è stata di 338.675 ettari, con un aumento di 19 volte rispetto allo stesso periodo del 2023, quando a bruciare erano stati 17.050 ettari, secondo i dati diffusi dal Centro di monitoraggio meteorologico e climatico del Mato Grosso do Sul e del corpo dei Vigili del fuoco dello stesso stato.

Sempre stando alle statistiche, il numero di roghi è salito dagli 81 del 2023 a 1.500 nel 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA