Chomsky ricoverato in Brasile, ha sofferto un ictus un anno fa

Il 95enne linguista, intellettuale, scrittore e attivista statunitense Noam Chomsky è ricoverato in un ospedale in Brasile dopo aver subito un ictus circa un anno fa.

Lo ha informato la moglie, la linguista brasiliana Valeria Wasserman, in un'intervista rilasciata al quotidiano 'Folha de Sao Paulo' dove rivela una circostanza sulla salute del marito mantenuta fino ad oggi nel più assoluto riserbo.

Chomsky, si legge su Folha, si trova attualmente in un ospedale di San Paolo, dove la coppia risiede dal 2015. E' stato portato in aereoambulanza quando le sue condizioni lo hanno consentito dopo aver subito l'ictus a giugno del 2023.

Secondo quanto afferma Wasserman, il saggista statunitense teorico della lotta contro la globalizzazione avrebbe difficoltà a parlare e l'ictus avrebbe compromesso la mobilità della parte destra del corpo.

Attualmente Chomsky viene controllato quotidianamente da un neurologo, un logopedista e uno pneumologo per aiutarlo nella sua guarigione.

Wasserman ha detto al giornale che il marito segue le notizie e che, quando vede le immagini della guerra a Gaza, alza il braccio sinistro in un gesto di rammarico e rabbia. Proprio il silenzio del linguista dopo l'intervento militare di Israele aveva allertato i suoi seguaci e lettori negli ultimi mesi.





