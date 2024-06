Il ministro degli Esteri cubano in Russia per un vertice Brics+

Il ministro degli Esteri di Cuba, Bruno Rodríguez, è arrivato oggi in Russia per partecipare ad una riunione del consiglio dei ministri Brics+, su invito del suo omologo russo, Sergei Lavrov.

Nell'incontro, che si svolge oggi e domani a Nizhny Novgorod-Strigino, riferisce il portale di notizie CubaDebate, Rodríguez "avrà incontri con i suoi omologhi di diversi paesi (Bielorussia, Egitto, Brasile e Turchia), con lo scopo di analizzare lo stato delle relazioni bilaterali.

Allo stesso modo, il capo della diplomazia cubana interverrà nella sessione allargata del consiglio dei ministri Brics+, alla quale saranno presenti i dieci stati membri del gruppo (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia e Iran). così come una ventina di capi di dipartimenti di politica estera di paesi che hanno interesse a mantenere con l'organizzazione relazioni permanenti.

Al termine dell'incontro, Rodríguez si recherà a Mosca per completare una visita ufficiale dove sarà ricevuto il 12 giugno dal collega Lavrov "per analizzare una serie di questioni riguardanti l'approfondimento dell'associazione bilaterale. in campo politico, commerciale, economico e tecnico-scientifico".





