Milei nomina un commissario per i servizi segreti argentini

Il presidente argentino Javier Milei ha formalizzato la nomina di Sergio Neiffert come nuovo commissario dell'Agenzia federale di intelligence (Afi), dopo le dimissioni del precedente titolare, legato all'ex coordinatore del governo, Nicolás Posse.

La nomina del nuovo responsabile dell'ex Side, riferisce l'agenzia di stampa Noticias Argentina, è stata perfezionata con un decreto pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale.

Neiffert, si precisa, succede a Silvestre Sívori che, appunto ha dovuto dimettersi a seguito dell'uscita di Posse dall'incarico, sostituito per decisione del capo dello stato da Guillermo Francos.

Il nuovissimo 'Mister 5'. come è conosciuto il titolare dell'Afi in Argentina, è stato rappresentante del governo presso l'Autorità del Bacino del Riachuelo Matanza (Acumar) e in precedenza aveva ricoperto la carica di tesoriere del Consiglio scolastico del dipartimento di Malvinas Argentinas.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA