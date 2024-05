Progetti di sviluppo su sette giacimenti di litio in Bolivia

La società statale boliviana del litio, Yacimientos de Litio Bolivianos (Ylb), ha indetto un bando di gara per la presentazione di progetti pilota di estrazione diretta del litio in 7 delle 28 saline del paese situate ad Uyuni.

Secondo quanto riferisce una nota, sono 21 le societa' partecipanti che dovranno presentare i bilanci certificati degli ultimi cinque anni e il rating di rischio rilasciato da enti di prestigio internazionale.

Tra le aziende selezionate figurano Tecpetrol (filiale petrolifera della holding italo-argentina Techint), China Machinery Corporation e la statale russa Rosatom.

Ylb, prosegue la nota, valuterà le offerte una volta accreditata la capacità finanziaria delle società e, in caso di parere favorevole, i relativi contratti dovrebbero essere firmati entro il mese di agosto.

Il presidente Luis Arce si è impegnato a trasformare la Bolivia in un importante fornitore globale di litio e ha messo in atto un programm di sviluppo che mira ad esportare fino a 50.000 tonnellate all'anno di carbonato di litio.



