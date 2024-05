Elea Digital Data Centers finalista ai Tech Digital Awards

Elea Digital Data Centers, una delle più grandi piattaforme di data center del Brasile, compete come finalista in cinque categorie dei Tech Capital Awards, primo premio dedicato al finanziamento delle infrastrutture digitali al mondo e arrivato nel 2024 alla sua terza edizione.

Tra le aziende selezionate in una categoria figura anche Piemonte Holding, casa madre di Elea Digital.

L'azienda si è distinta nelle categorie "Planet Friendly Finance Award" e "Capital Raise of The Year" per la sua attività sostenibile e per l'emissione, nel 2024, di un "sustainability linked bond" da oltre 100 milioni di euro. All'obbligazione 'green' era abbinato anche un target 'rosa' che ha imposto il 40% di presenza femminile nella dirigenza aziendale.

Elea Digital, che concorre al maggior numero di premi, è ancora in gara nella categoria "Premio Leader Infrastrutture Digitali Regionali", con il presidente, Alessandro Lombardi; mentre il Direttore Finanziario, Marco Girardi, è stato nominato nella categoria "Digital Infrastructure CFO of the Year". Victor de Almeida, Direttore Investimenti di Piemonte Holding, è stato nominato nella categoria "Under 35 Digital Infrastructure Finance Talent Award".

Si tratta in totale di 106 nomination valutate da una giuria di esperti del settore provenienti da tutto il mondo, con elevati standard di integrità, correttezza, trasparenza e obiettività.

I vincitori saranno annunciati il ;;22 maggio, all'International Finance Forum di Tech Capital, a Londra, dove ha sede Tech Capital, piattaforma di media digitali, reporting ed eventi nel settore delle infrastrutture digitali, che fa parte di Mondego Media Group Ltd.



