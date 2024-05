Aumentano gli sfollati interni in Colombia per le violenze

In crescita nel 2023 il numero di sfollati interni in Colombia, a causa di conflitti, violenza, ma anche per disastri. Emerge da un rapporto pubblicato dall'Internal displacement monitoring center.

Secondo lo studio, alla fine del 2023, erano circa 5,1 milioni le persone che vivevano in condizioni di sfollamento interno a causa di conflitti e violenze nel Paese sudamericano, in aumento rispetto ai 4,8 milioni del 2022 e quarta cifra più alta a livello mondiale.

Il Paese ha anche registrato il secondo numero più alto di sfollati per disastri nelle Americhe nel 2023, con 351.000 persone. Si tratta di un aumento del 25% rispetto al 2022 e del dato più alto in oltre un decennio. I dipartimenti di La Guajira, Bolívar e Arauca hanno rappresentato più di due terzi del totale.



