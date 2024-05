Messico: elezioni presidenziali, spesi 36 mln in campagne

Dopo 66 giorni di campagne elettorali in preparazione delle più grandi elezioni della storia del Messico, i candidati presidenziali del Paese hanno speso complessivamente 617.234.386 pesos (circa 36 milioni di dollari) per promuoversi.

Lo riferisce l'Istituto Nazionale Elettorale in un rapporto sulle attività di Claudia Sheinbaum (coalizione di governo), Xóchitl Gálvez (alleanza di opposizione) e Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadano) tra il 1° marzo e il 6 maggio.

Gálvez registra le spese più elevate (41% del totale), seguita da Sheinbaum (32%) e Álvarez Máynez (27%).

Mancano tre settimane alla conclusione delle campagne, che per legge devono terminare mercoledì 29 maggio per dare luogo al "periodo di riflessione sul voto" prima della giornata elettorale del 2 giugno.



