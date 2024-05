L'ambasciata d'Italia raccoglie donazioni per Rio Grande do Sul

L'ambasciata d'Italia a Brasilia partecipa alla raccolta d'emergenza di beni di prima necessità per le popolazioni di Rio Grande do Sul colpite dalle alluvioni.

La consegna avverrà attraverso l'Aeronautica militare brasiliana (Fab). A tal fine - riferisce una nota della sede diplomatica - chiunque voglia partecipare può contribuire liberamente donando i seguenti beni di prima necessità: acqua, generi alimentari, latte in polvere, cibo per animali, materassi, biancheria, coperte, asciugamani, materiali per l'igiene personale, materiali per la pulizia, assorbenti, biancheria intima, biberon e ciucci, pannolini per neonati e anziani. La consegna potrà essere effettuata al personale del corpo di guardia dell'ambasciata fino alle ore 13 di giovedì 9 maggio 2024.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA