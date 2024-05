Alluvioni a Rio Grande do Sul, danni per 850 milioni di euro

E' di almeno 4,6 miliardi di real (850 milioni di euro) il primissimo e ancora parziale bilancio dei danni registrati nello stato brasiliano di Rio Grande do Sul a causa delle alluvioni. I primi calcoli effettuati dalla Confederazione nazionale dei municipi (Cnm) rivelano che il danno maggiore è stato registrato per le abitazioni. Con almeno 100mila case distrutte o deteriorate dalla furia dell'acqua, i danni ammontano a non meno di 3,4 miliardi di real (622 milioni di euro). Inferiori i dati calcolati per il settore pubblico, pari a 465,8 milioni di real (85 milioni di euro). Quasi il doppio il danno causato al settore privato: 756,5 milioni (138 milioni di euro).

Per quanto riguarda le imprese i danneggiamenti sommano a 435 milioni di real (80 milioni di euro) per l'agricoltura, 134,7 (25 milioni di euro) per all'allevamento, 92 (16,8 milioni di euro) per industria, e 37,5 (6,9 milioni di euro) per il commercio.



