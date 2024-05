Alluvione a Porto Alegre, i data center di Elea operativi

Da quando lo scorso giovedì il lago Guaíba è straripato causando la più grande catastrofe climatica nella storia dello stato brasiliano di Rio Grande do Sul i tecnici di Elea Digital Data Center lavorano senza sosta per mantenere operativa la più grande infrastruttura informatica di Porto Alegre. Oltre l'80% delle attività di Elea è garantita dal data center POA1, situato nel quartiere di Bella Vista.

L'altro, il POA2, è stato invece evacuato lo scorso sabato. I clienti sono stati informati per tempo e hanno potuto effettuare l'operazione di trasferimento dei sistemi critici in tempo.

Elea Digital sta organizzando un percorso logistico di emergenza per mantenere la fornitura delle risorse essenziali come fibra ottica, connettori di rete e prese elettriche a Porto Alegre. La società ha inoltre aperto a Curitiba, nello stato di Paraná, un centro di coordinamento delle operazioni di emergenza da dove invia i mezzi trasporti, ricambi, squadre di tecnici e rifornimenti a Porto Alegre.

In una nota la compagnia spiega che i suoi team lavorano 24 ore al giorno per garantire la continuità delle operazioni dei clienti e per fornire assistenza ai dipendenti e ai cittadini, utilizzando imbarcazioni per trasportare persone e rifornimenti di acqua potabile. "Come parte integrante della comunità del Rio Grande do Sul - prosegue il comunicato - Elea Digital Data Centers esprime il suo profondo rammarico per quanto accaduto e manifesta la propria solidarietà alle vittime, alle squadre di soccorso e a tutta la popolazione di Porto Alegre e delle altre zone dello stato colpite".



