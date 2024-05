Breve tregua del maltempo a Rio Grande do Sul, finora 83 morti

Il maltempo che ha devastato lo stato brasiliano di Rio Grande do Sul nell'ultima settimana ha concesso una tregua nelle ultime ore. I meteorologi prevedono tuttavia che la parentesi di bel tempo duri al massimo fino a mercoledì quando una nuova perturbazione si abbatterà sul territorio già martoriato dagli allagamenti.

A peggiorare lo scenario c'è la previsione di un brusco calo delle temperature che rappresenta una sfida alla sopravvivenza delle migliaia di famiglie ancora isolate e spesso bloccate sui tetti delle case in attesa di aiuto.

Per questo motivo le forze armate annunciano un ulteriore sforzo per accelerare al massimo le operazioni di salvataggio.

Secondo il bilancio ufficiale del governo federale sono già state recuperare oltre 20 mila persone in pericolo. La Protezione civile concentra le operazioni sui municipi più colpiti dall'emergenza di Canoas, Eldorado do Sul e Guaiba, mentre il governo dello stato ha autorizzato volontari a usare i propri mezzi, imbarcazioni e moto d'acqua per aiutare nei soccorsi.

Il bilancio delle vittime è salito ad almeno 83 morti, 111 dispersi e 291 feriti. Quasi 150mila persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Mezzo milione di case è senza elettricità e un milione di domicili sono senza acqua. La circolazione è interrotta su centinaia di strade.

Inoltre, 17 ospedali sono stati chiusi e altri 75 funzionano solo parzialmente. Incalcolabili i danni registrati in 364 dei 496 municipi dello Stato colpiti. Il settore produttivo è paralizzato.



