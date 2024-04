Il Senato messicano proibisce le 'terapie di conversione'

Il Senato messicano ha approvato una riforma del codice penale per proibire definitivamente le cosiddette "terapie di conversione", con cui si cerca di cambiare l'orientamento sessuale o l'identità di genere di una persona.

Questo tipo di pratiche "compromettono l'integrità delle persone", ha scritto l'istituzione in un comunicato stampa, sottolineando che la sanzione per il reato prevede la reclusione da 2 a 6 anni, che verranno raddoppiati nel caso in cui le vittime siano minorenni, adulti anziani o persone con disabilità.

"È un giorno di festa per tutte le persone che hanno il diritto di amare chi vogliono e come vogliono, senza alcuna discriminazione. Non c'è nulla di anormale in questo, non c'è nulla da curare", ha dichiarato alla fine del voto la presidente della Commissione per l'uguaglianza di genere Martha Micher.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA