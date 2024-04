Il Perù crea nuova riserva marina contro la pesca a strascico

Il Perù ha creato una riserva naturale marina di 116.000 ettari, sulla costa settentrionale al confine con l'Ecuador, per preservare l'ecosistema e fermare la pesca indiscriminata.

La nuova 'Riserva nazionale Mar tropicale di Grau' comprende i banchi ittici naturali dell'isola di Foca e di El Ñuro, la catena montuosa sottomarina di Máncora e le barriere coralline di Punta Sal, le uniche che il Perù possiede.

L'estensione della zona naturale rappresenta l'1,5% del mare tropicale del Perù e lo 0,14% della superficie marina totale del Paese, ha affermato il ministro dell'Ambiente, Juan Carlos Castro. La riserva "garantirà la sicurezza alimentare", oltre a promuovere il turismo nelle zone che copre, ha aggiunto il ministro.

La protezione di quest'area naturale era un'antica battaglia di migliaia di pescatori artigianali e gruppi ambientalisti, che chiedevano di preservarne la biodiversità contro l'assalto della pesca a strascico in quella regione dell'Oceano Pacifico.

Secondo l'ong 'Natura e cultura internazionale', il 70% delle specie consumate in Perù vengono pescate nella zona. Tra queste ci sono la sogliola e la cernia, ingredienti principe della gastronomia peruviana per la preparazione del 'ceviche'.



