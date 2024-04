Argentina: una 60enne eletta Miss Universo Buenos Aires

Un'argentina di 60 anni, Alejandra Marisa Rodríguez, è stata eletta Miss Universo Buenos Aires e rappresenterà la provincia della capitale argentina nel concorso nazionale del 25 maggio, gareggiando contro donne anche molto più giovani di lei provenienti da tutto il Paese.

"Le basi sono avere una vita sana, mangiare bene, fare attività fisica. Cure normali, niente di troppo straordinario. E un po' di genetica, ovviamente", ha detto la 60enne avvocata e giornalista all'emittente argentina El Trece, rivelando alcuni dei suoi trucchi di bellezza che l'hanno spinta a partecipare al concorso. "Stiamo inaugurando una nuova fase in cui le donne non si preoccupano solo della bellezza fisica, ma di un altro insieme di valori", ha aggiunto.

Nel 2022, sotto una nuova gestione, l'organizzazione Miss Universo Argentina ha rimossi le barriere legate all'età. In precedenza il limite era fino a 28 anni.



