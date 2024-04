Lula, 'necessario un fronte internazionale contro la destra'

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha dichiarato oggi che, di forte alla crescita dell'estrema destra mondiale, sia necessario promuovere una riunione dei leader progressisti del mondo, aggiungendo che questo potrebbe avvenire a margine della prossima assemblea dell'Onu a New York.

Durante una colazione con i giornalisti nel palazzo presidenziale, Lula ha detto di essere "considerato persona non grata dall'estrema destra mondiale. Alcuni esponenti di essa - ha aggiunto - ritengono addiiritttura che io debba essere distrutto".

Questa crescita, anche negli Stati Uniti e in Europa, degli ultraconservatori, ha assicurato, rappresenta "un arretramento democratico", poiché significa un progresso "del razzismo, della xenofobia e di un''agenda di atteggiamenti di persecuzione delle minoranze".

Il capo dello Stato ha rivelato di aver già presentato la sua proposta al capo del governo spagnolo, Pedro Sánchez, e al leader francese, Emmanuel Macron, quando gli hanno fatto visita a Brasilia, indicando di volerne discutere con altri leader progressisti prima dell'assemblea generale delle Nazioni Unite a settembre. Infine, ha sottolineato che i leader democratici "non possono permettere che prevalga la negazione di tutte le istituzioni create per mantenere la democrazia", per cui devono unire le forze contro un movimento estremista per il quale "ciò che ha più valore è la menzogna".



