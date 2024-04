Bolsonaro chiede applauso per Musk durante manifestazione a Rio

Intervenendo alla manifestazione in difesa della libertà di espressione da lui convocata a Rio de Janeiro, l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha chiesto ai partecipanti di rivolgere un applauso a Elon Musk per "aver avuto il coraggio di mostrare dove sta andando la democrazia in Brasile e quanta libertà è già stata persa".

Il magnate sudafricano recentemente ha aperto uno scontro con il giudice della Corte suprema di Brasilia, Alexandre de Moraes, accusandolo di voler censurare X, il social di cui è proprietario. Il togato a sua volta ha inserito Musk nell'inchiesta sulle 'milizie digitali', dal nome dei profili vicini a Bolsonaro sospettati di usare il web per proliferare notizie false.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA