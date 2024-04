Commissione della Camera Usa, 'social censurati in Brasile'

Continua a livello internazionale lo scontro tra Elon Musk e la magistratura brasiliana: la commissione per gli Affari giudiziari della Camera degli Stati Uniti ha pubblicato un rapporto intitolato "L'attacco alla libertà di espressione all'estero e il silenzio dell'amministrazione Biden: il caso del Brasile".

Il documento si concentra su quella che definisce "censura della libertà di espressione online in Brasile" e formula una serie di critiche alle decisioni prese dal giudice della Corte suprema (Stf), Alexandre de Moraes.

Il rapporto contiene decine di documenti, alcuni dei quali contrassegnati come riservati, con decisioni prevalentemente firmate da Moraes in cui viene chiesto a X di bloccare alcuni account e fornire i relativi dati di registrazione degli utenti.

"La censura governativa, che inizia con lo scopo dichiarato di combattere la presunta 'falsa informazione' o la 'disinformazione deliberata', si trasforma inevitabilmente nel mettere a tacere gli oppositori politici e le opinioni sfavorevoli a coloro che sono attualmente al potere", afferma un estratto del testo.



