In Argentina 3,2 milioni di nuovi poveri nel primo trimestre

Nel primo trimestre dell'anno, l'Argentina ha registrato 3,2 milioni di nuovi poveri a causa dell'impatto dell'inflazione sul potere d'acquisto.

Secondo il rapporto 'Poverty Nowcast', preparato dall'esperto dell'Università Torcuato Di Tella, Martín González-Rozada, "l'incidenza prevista è una media ponderata di un tasso di povertà stimato al 44,9% per il quarto trimestre del 2023 e al 51,8% per il primo trimestre del 2024".

Considerando una proiezione della popolazione totale, che comprende cioè anche le aree non urbane, rurali e a bassa densità demografica, la povertà raggiunge circa 22,6 milioni di persone su un totale di 46,8 milioni di abitanti. Questa cifra implica un netto balzo rispetto ai 19,4 milioni con cui si era chiuso il 2023 secondo gli ultimi dati ufficiali dell'Indec, l'istituto ufficiale di statistica.



