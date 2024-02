Maduro minaccia ExxonMobil, 'non entrerà nell'Essequibo'

Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha assicurato che la compagnia petrolifera americana ExxonMobil "non entrerà" nelle acque condivise tra Guyana e Venezuela per sfruttarne le risorse energetiche.

"Noi siamo qui, quando vogliono e dove vogliono, ma in questo mare delimitato ExxonMobil non entra, che sia chiaro", ha detto il leader chavista la notte scorsa durante il suo programma televisivo, in cui ha descritto l'azienda Usa come "un braccio imperiale per il petrolio".

Nei giorni scorsi, le autorità di ExxonMobil hanno confermato l'intenzione di esplorare l'area marittima al largo delle coste venezuelane. Un'ipotesi definita come una "provocazione permanente" da Maduro.

"Abbiamo un popolo e abbiamo la Forza armata nazionale bolivariana, un'unione civile-militare per la difesa, quando dobbiamo difendere la nostra terra", ha avvertito il capo dello Stato.

La dichiarazioni di Maduro infiammano ulteriormente le tensioni in corso sull'Essequibo, la regione ricchissima di petrolio e gas oggetto di una controversia territoriale tra Venezuela e Guyana.



