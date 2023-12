Presidente Messico oggi incontra Blinken, in agenda i migranti

Con l'obiettivo di controllare "l'immigrazione irregolare senza precedenti" al confine con gli Stati Uniti, una delegazione guidata dal segretario di Stato americano, Antony Blinken, sarà oggi a Città del Messico per negoziare urgentemente alcune misure con il presidente messicano, Andrés Manuel López Obrador.

Per il governo messicano l'incontro sarà l'occasione per cooperare nella "gestione regolare dei flussi migratori" e per insistere sulla necessità di mantenere aperti tutti i valichi di frontiera al fine di evitare ripercussioni sul commercio.

Solo nel mese di novembre, le autorità di frontiera degli Usa hanno arrestato 242mila migranti al confine con il Messico e rilevato un aumento storico di arrivi privi di documenti nei primi giorni di dicembre.

Intanto, una carovana di circa 10mila persone sta continuando il suo viaggio verso il nord del Messico. Il gruppo - composto soprattutto da centroamericani, ma anche venezuelani, cubani e haitiani - ha deciso di uscire dall'impasse in cui si trovavano da 4 mesi, dopo che non avevano ricevuto risposta dalle autorità locali alle loro richieste di transito libero verso il confine settentrionale con gli Stati Uniti.



