Venezuela:Comites e Cgie impegnati a sostegno degli italiani

I Comitati degli italiani all'estero (Comites) di Caracas, Puerto Ordaz e Maracaibo) e il Consiglio generale degli italiani all'estero (Cgie) del Venezuela, hanno ratificato oggi il loro impegno a favore dei cittadini italiani residenti nel Paese "Si tratta - hanno ricordato oggi i loro responsabili - di istituzioni paritarie di cittadini residenti in Venezuela che si impegnano per tutelare gli interessi di questa ampia comunità, con una presenza capillare sul territorio e che operano in stretto ed efficace coordinamento con l'ambasciata d'Italia e i due principali consolati sul territorio".

I due organismi, hanno aggiunto, "rappresentano, assistono e sostengono i loro connazionali in tutto ciò di cui hanno bisogno all'interno del Paese e portano avanti iniziative nei settori economico, culturale, di assistenza sociale e di solidarietà comunitaria". L'Inter Comites (che riunisce le circoscrizioni elettorali di Caracas, Est e Ovest) e il Cgie "hanno riaffermato per l'occasione il loro impegno a rafforzare il legame e l'identità con l'Italia, e a garantire la tutela e i diritti di tutti gli italiani".

Carlos Villino, coordinatore dell'Inter-Comites, ha affermato che dalle ultime elezioni del 2021 "sono stati rilanciati gli obiettivi che hanno motivato la creazione di questi organismi".

Da parte sua Antonio Iachini del Cgie, ha sostenuto che il nostro compito è quello di fare da tramite con le autorità, assumendoci la difesa dei diritti e degli interessi dei nostri connazionali, e "collaborare alle iniziative del governo italiano che ci riguardano, proponendo proposte di legge a beneficio dei concittadini".

Sia Villino che Iachini hanno infine sottolineato che tra le priorità c'è la tutela e il sostegno dei concittadini in situazioni vulnerabili che necessitano di assistenza sociale.





