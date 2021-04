Covid: media,Oms elogia cambio di rotta del Brasile su crisi

(ANSA) - ROMA, 23 APR - L'Oms vede di buon occhio la sostituzione di alcuni ministri avvenuta nel governo brasiliano e, dopo gli avvertimenti lanciati negli ultimi mesi e le critiche dietro le quinte, ora elogia la posizione dell'esecutivo di Jair Bolsonaro sulla pandemia di coronavirus: è quanto sostiene il corrispondente da Ginevra del portale di notizie Uol, Jamil Chade.

Questa settimana, il direttore denerale dell'Oms, Tedros Ghebreyesus, ha avuto il suo primo colloquio con il neo ministro degli Esteri brasiliano, Carlos França, dopo aver già parlato con Marcelo Queiroga, neo ministro della Salute.

Gli incontri hanno segnato un nuovo capitolo nelle relazioni con il governo di Brasilia che, nel corso di mesi, ha criticato l'Oms. Quest'ultima a sua volta ha avvertito il Brasile che avrebbe bisogno di "prendere sul serio la crisi".

Nel commentare l'incontro di questa settimana, il rappresentante dell'Oms per i vaccini, Bruce Aylward, ha adottato un tono positivo.

"Apprezziamo tutto ciò che è stato fatto ora per aumentare la risposta e garantire che vengano prese le giuste misure per rallentare la crisi", ha detto il rappresentante dell'Oms secondo Uol. (ANSA).