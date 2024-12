Incontro Sudafrica-Mozambico per garantire un confine aperto

Il governo del Mozambico ha detto oggi dopo incontri con una delegazione del governo del Sudafrica alla frontiera tra i due Paesi, che farà il possibile per rafforzare la sicurezza ai posti di confine che sono di vitale importanza commerciale. La dogana principale, a Lebombo, nel nord est del Sudafrica, ha subito ricorrenti chiusure a seguito dei disordini che hanno seguito il risultato del voto elettorale del 9 ottobre scorso. Le due delegazioni a livello ministeriale si sono incontrate prima dell'annuncio dei risultati elettorali finali lunedì da parte del Consiglio costituzionale mozambicano. Il leader dell'opposizione Venancio Mondlane sostiene di aver vinto le elezioni, ma l'autorità elettorale aveva già dichiarato una vittoria netta per Daniel Chapo, il candidato del partito al potere Frelimo. Mondlane ha ripetutamente annunciato che i suoi sostenitori faranno cadere il paese dell'Africa australe nel "caos" se il Consiglio Costituzionale ratificherà la vittoria del Frelimo.

Diversi centri urbani sono già in difficoltà, sono state interrotte centrali elettriche, bloccate alcune miniere e il confine con il Sudafrica, fermando i camion che trasportano le esportazioni sudafricane al porto di Maputo sull'Oceano Indiano.

Ogni giorno di interruzione costa all'economia sudafricana 10 milioni di rand (530,000 euro) e per porto di Maputo una perdita di circa 52 milioni di euro dall'inizio delle proteste. In una dichiarazione congiunta rilasciata dopo i colloqui tra la delegazione sudafricana e quella mozambicana, si legge che "se la situazione dovesse persistere, c'è il rischio di insicurezza alimentare ed energetica". Il ministro degli Esteri sudafricano Ronald Lamola ha detto che il governo rispetterà il Consiglio costituzionale del Mozambico come arbitro finale dei risultati elettorali. "Ma continuiamo a valutare e a pianificare tutti gli scenari che potrebbero presentarsi", ha concluso.





