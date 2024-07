Nollywood come l'Afrobeat, obiettivo il riconoscimento globale

L'industria cinematografica nigeriana Nollywood punta a raggiungere un riconoscimento globale analogo a quello del genere musicale Afrobeat. Terza al mondo per numero di film prodotti annualmente, Nollywood nel corso degli anni si è evoluta, fino a conquistare giganti dello streaming come Netflix e Amazon.

"È ora che il mondo riceva le nostre storie e i nostri contenuti", afferma Toyosi Etim-Effiong, figura chiave del settore e fondatrice dell'agenzia di talent management That Good Media. "L'Afrobeat ha fatto meraviglie per il continente e credo che sia giunto il momento di stringere più collaborazioni con l'industria cinematografica e televisiva. Le nostre storie hanno temi universali e approfondimenti culturali unici che risuonano nel pubblico di tutto il mondo", ha dichiarato alla Cnn in occasione dell'Essence Film Festival, che si tiene a New Orleans e quest'anno è giunto alla sua trentesima edizione.

"Per me è importante che le storie nigeriane e africane siano raccontate in un modo che sia autentico per noi", ha commentato Etim-Effiong, il cui thriller 'The Black Book', prodotto con un budget di un milione di dollari, si è piazzato al terzo posto della classifica globale dei film di Netflix nel 2023, ottenendo oltre 20 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Questo successo è l'emblema della nuova ondata di registi di Nollywood, che non hanno paura di investire tempo e risorse per creare produzioni di alta qualità in grado di competere su scala globale.



