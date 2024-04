Tensioni Algeria-Marocco per magliette a partita di calcio

In Algeria, dopo l'arrivo in aeroporto della squadra marocchina del Nahdet Berkane che stasera dovrebbe giocare con l'Usm Alger la semifinale della Coppa della confederazione africana di calcio (Caf), è scoppiata una feroce polemica a causa delle maglie del club ospite che mostravano una mappa del Regno alawita che includeva il conteso Sahara occidentale. Le autorità doganali le hanno giudicate irregolari e ancora non è chiaro se la partita si giocherà o meno. Il ritorno è in programma per il 28 aprile in Marocco.

In un comunicato diramato nella tarda serata di ieri, la Lega calcio algerina ha espresso "solidarietà e totale sostegno all'Usm Alger" in seguito a quelle che ha definito "pratiche e metodi antisportivi utilizzati dall'avversario del club prima della semifinale".

Il comunicato sottolinea che la Lega "si dichiara pronta a sostenere il club in qualsiasi decisione presa per salvaguardare gli interessi della squadra e dell'Algeria, e contro qualsiasi tentativo di contravvenire alle regole del Caf e perfino dell'Onu, oltre che all' etica sportiva".

La nota conclude sottolineando che "la Lega afferma il suo totale rifiuto di qualsiasi forma di compromissione della sovranità nazionale, qualsiasi sia la sua natura o la sua fonte".

La maggior parte dei club calcistici algerini ha espresso sostegno alla squadra dell'Usm Alger denunciando "le pratiche a cui il Nahdet Berkane ha tentato di ricorrere all'arrivo all'aeroporto internazionale di Algeri, utilizzando slogan politici sulla maglia della squadra per una competizione continentale ufficiale, in contrasto con i regolamenti della Confederazione del Calcio africano e della Fifa".

Sui social algerini, Fouzi Lekjaa, presidente della Federcalcio marocchina, presidente del club Nahdet Berkane e uomo potente nei corridoi della Caf, è stato accusato di essere il mandante della vicenda. Utenti marocchini commentano che le magliette sono già state indossate in altre competizioni e contestano che vi sia alcun divieto. Gli utenti algerini hanno diffuso immagini delle magliette di Nahdet Berkane in varie competizioni locali e continentali senza alcuna mappa del Marocco, chiedendosi "perché questa volta sia stata inserita la mappa con il territorio conteso, anche se è considerata un logo politico".

Il Sahara Occidentale è un'ex colonia spagnola, in parte annessa da Rabat nel 1975 dopo la partenza delle forze di Madrid, mentre il Fronte Polisario controlla il resto del territorio e chiede l'applicazione del "diritto all'autodeterminazione", mentre l'Algeria ospita i rifugiati saharawi nei campi di Tindouf, nell'estremo sud-ovest del Paese.

L'Onu considera la questione un "caso di decolonizzazione ancora aperto".



