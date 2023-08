Niger, incontro dei vertici militari dell'Ecowas si terrà lunedì

L'incontro dei capi di stato maggiore degli Stati membri della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, l'Ecowas, previsto inizialmente per oggi in Ghana, si terrà lunedì 14 agosto. Lo riferisce il canale televisivo Al Jazeera con sede in Qatar, secondo quanto riporta la Tass.

"L'incontro per ulteriori consultazioni è stato riprogrammato per lunedì", è stato annunciato dalla tv dopo che l'organizzazione aveva comunicato stamattina un rinvio sine die della riunione in programma oggi ad Accra per 'ragioni tecniche'.



