I ministri degli Esteri di Francia e Germania a Damasco per incontrare Jolani

La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock e il suo omologo francese Jean-Noel Barrot ssono a Damasco per incontrare il nuovo leader siriano Ahmed al-Sharaa (conosciuto anche come al-Jolani), nella visita di più alto livello da parte di esponenti di Paesi occidentali da quando Assad è stato deposto l'8 dicembre.

I due capi delle diplomazie hanno visitato anche la prigione di Saydnaya in Siria, simbolo degli abusi sotto l'ex leader, hanno riferito giornalisti dell'Afp.

Baerbock e Barrot "sono a Damasco, in rappresentanza dell'Ue e a mio nome. Il nostro messaggio alla nuova leadership siriana: rispettare i principi concordati con gli attori regionali e garantire la protezione di tutti i civili e delle minoranze è della massima importanza", ha commentato su X l'Alta rappresentante dell'Ue per gli Esteri, Kaja Kallas.



'Chiudere le basi russe in Siria? Lo decidano i siriani'

In Siria andrebbero chiuse le basi militari russe? Per il governo tedesco a deciderlo dovranno essere i siriani.

"La decisione non spetta a noi. La scelta dei partner con cui vorranno cooperare in futuro spetta alle siriane e i siriani", ha risposto un portavoce del ministero degli Esteri tedesco, nel corso della consueta conferenza stampa di governo a Berlino.

Vladimir Putin ha sostenuto il regime di Assad, che ha represso con violenza la popolazione, ha anche sottolineato il portavoce, affermando che questo sia "ancora ben presente" nella percezione della popolazione locale.

"Ci sono speranze per la pace in Siria", ha aggiunto un collega del governo federale rispondendo alle domande sulla visita odierna della ministra degli Esteri Baerbock a Damasco, "ma bisogna vedere come si svilupperà la situazione".

