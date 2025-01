Ancora un neonato morto per il freddo a Gaza

Il numero di neonati morti di freddo a Gaza negli ultimi giorni è salito a sette, ha detto il direttore degli ospedali da campo del ministero della Salute ad Al Jazeera, sottolineando che non ci sono abbastanza coperte o vestiti caldi per proteggere le centinaia di migliaia di sfollati che vivono nelle tende, molti colpiti dalle piogge. La combinazione di condizioni meteorologiche e malnutrizione è pericolosa soprattutto per i neonati, poiché perdono rapidamente calore, aggiunge l'emittente ricordando che anche l'Unrwa ha affermato che c'è una carenza di forniture per proteggersi dal freddo.

