L'attuale direttore dell'Fbi lascerà a gennaio. Trump aveva già nominato il fedelissimo Kash Patel alla guida dell'Agenzia ma tecnicamente il mandato di Wray, che lo stesso tycoon nominò durante il suo primo mandato, scadeva nel 2027, dopo dieci anni.

Trump esulta: "Le dimissioni di Christopher Wray sono un grande giorno per l'America, perché porranno fine all'uso come arma di quello che è diventato noto come dipartimento di ingiustizia degli Stati Uniti".

