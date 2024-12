Il ritorno di Kate per il concerto dei canti di Natale

Il momento più importante nel ritorno agli impegni pubblici si compie oggi per Kate, come sottolinea la Bbc, con la sua partecipazione al tradizionale concerto dei Christmas carols (i canti di Natale) nell'abbazia di Westminster. Concerto in vista del quale la principessa aveva inviato un toccante messaggio a cuore aperto agli invitati sottolineando come il periodo di Natale rappresenti "un momento importante" ed evocandone il senso, alla luce della sua angosciante esperienza di quest'anno, come fonte d'incoraggiamento a far prevalere "l'amore sulla paura" anche "nei momenti più bui".

L'appuntamento arriva a pochi giorni dalla partecipazione di Kate, per la prima volta dopo la fine della chemioterapia affrontata nei mesi scorsi, a una visita di Stato a Londra, quella da poco conclusa dello sceicco Tamim bin Hamad Al-Thani, emiro del Qatar. L'importanza dell'evento odierno è stata anche sottolineata da Kensington Palace, secondo cui la funzione è un'occasione per "riflettere su quanto abbiamo bisogno l'uno dell'altro".

Non a caso su un'illustrazione appositamente pensata per il concerto dall'artista britannico Charlie Mackesy si legge la scritta: "Come ti ho aiutato? Eri al mio fianco, che era tutto". Tra i circa 1600 ospiti attesi alla funzione ci sono anche le famiglie di Southport, vicino a Liverpool, colpite dall'insensato eccidio di alcune bambine la scorsa estate, a cui era seguita una ondata di disordini nel Regno Unito. Kate era andata col marito William nella città inglese in ottobre per portare la sua solidarietà.

