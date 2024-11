L'Olanda reintroduce controlli ai confini per 6 mesi

"L'11 novembre la Commissione ha ricevuto dalle autorità olandesi una notifica sulla reintroduzione dei controlli alle frontiere dal 9 dicembre fino all'8 giugno 2025. Le ragioni invocate sono pubblicamente disponibili sul sito web su Dg home. Come sempre, la Commissione valuterà la notifica e rimarrà in stretto contatto con le autorità". Lo ha detto una portavoce della Commissione Ue durante il quotidiano briefing alla stampa. Dopo l'annuncio del governo sui piani per limitare l'immigrazione irregolare e il traffico di migranti, lunedì la ministra olandese per l'asilo e la migrazione aveva annunciato l'avvio dei controlli dal 9/12.

"La posizione della Commissione è molto chiara quando si tratta del codice frontiere Schengen, perché questo è il quadro che reintroduce i controlli alle frontiere, che devono essere strettamente necessari e anche proporzionati" ha spiegato la portavoce della Commissione Ue, ribadendo che "questo tipo di misura dovrebbe rimanere eccezionale" e "strettamente limitato nel tempo come ultima risorsa, o in caso di grave minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna dello Stato".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA