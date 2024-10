A Valencia camera mortuaria nel palazzo di Giustizia

Da ieri al Palazzo di Giustizia di Valencia stanno arrivando diversi corpi delle vittime provocate dalla devastante alluvione degli scorsi giorni: è lì infatti dove le autorità hanno allestito la principale camera mortuaria necessarie per affrontare la tragedia, nella quale sono morte almeno 95 persone (92 proprio in provincia di Valencia). In un comunicato, l'autorità giudiziaria valenziana ha spiegato che per ospitare i cadaveri è stato messo a disposizione "un intero piano sotterraneo del parcheggio" della struttura, uno spazio abilitato per agevolare poi lo svolgimento delle autopsie e delle pratiche di identificazione dei corpi.

Secondo il canale tv La Sexta, nelle prime ore da quando è stato aperta la camera mortuaria provvisoria sono arrivati "almeno dieci carri funebri". Nel frattempo, il governo ha inviato nella zona diversi team di medici legali provenienti da altre regioni e alcuni "obitori portatili". "Ne sono state messe a disposizione circa 50. Purtroppo dall'esperienza del Covid sappiamo che sono importanti", ha spiegato alla radio Cadena Ser la ministra della Difesa, Margarita Robles, aggiungendo che sono anche messi a disposizione psicologi per assistere sopravvissuti e parenti delle vittime.



