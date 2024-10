Il premio Nobel per la pace 2024 all'organizzazione  giapponese Nihon Hidankyo

Il premio Nobel per la pace del 2024 è stato assegnato all'organizzazione antinucleare giapponese Nihon Hidankyo.



Il presidente del comitato, Jorgen Watne Frydnes, ha descritto Nihon Hidankyo come 'un movimento popolare di sopravvissuti alla bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki, noto anche come Hibakusha' e ha affermato che ha ricevuto il premio per la pace 'per i suoi sforzi per realizzare un mondo libero dalle armi nucleari e per aver dimostrato attraverso le testimonianze che le armi nucleari non devono mai piu' essere utilizzate', ha affermato.

"L'idea che le armi nucleari portino la pace è un errore": lo ha detto il co-presidente di Nihon Hidankyo, il gruppo di sopravvissuti alla bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki che ha vinto il premio Nobel per la pace. "È stato detto che grazie alle armi nucleari, il mondo mantiene la pace. Ma le armi nucleari possono essere usate dai terroristi", ha detto Toshiyuki Mimaki ai giornalisti. "Ad esempio, se la Russia le usasse contro l'Ucraina, Israele contro Gaza, non finirebbe lì. I politici dovrebbero sapere queste cose".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA