Pilota Turkish muore in volo, atterraggio d'emergenza a New York

Un pilota della Turkish Airlines è morto dopo aver avuto un collasso in volo, costringendo la compagnia aerea nazionale turca ad effettuare un atterraggio d'emergenza a New York: lo ha annunciato la stessa compagnia aerea.



L'aereo era decollato dalla città costiera occidentale degli Stati Uniti di Seattle martedì sera, ha scritto il portavoce della Turkish Yahya Ustun su X. "Il pilota del nostro Airbus 350... volo TK204 da Seattle a Istanbul, è collassato durante il volo. Dopo un tentativo fallito di prestare il primo soccorso, l'equipaggio ha deciso di effettuare un atterraggio di emergenza, ma il pilota è morto prima di atterrare".



L'uomo, 59enne, lavorava per la Turkish Airlines dal 2007 e aveva superato una visita medica a marzo che non aveva evidenziato alcun problema di salute, ha scritto Ustun.

