Medio Oriente: nuovi attacchi in Libano, 'colpiti 200 obiettivi di Hezbollah'

Durante la note l'aviazione militare israeliana (Iaf) ha abbattuto sul mare una serie di droni diretti verso il centro di Israele, secondo quanto fa sapere l'Idf citato dal Times of Israel. Lo stesso giornale fa sapere che gli Houthi hanno poi rivendicato il lancio di droni. I miliziani filoiraniani yemeniti hanno però affermato di aver colpito un "obiettivo vitale" a Tel Aviv "con vari droni", scrive il Times of Israel: affermazione che però non ha alcun riscontro.

Il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, in un comunicato diffuso di notte e citato da Ynet, afferma che l'attacco su Tel Aviv è stato condotto con droni "modello Jaffa" e ha preso di mira "obiettivi critici a Tel Aviv". Secondo i miliziani yemeniti, "i droni non sono stati né rilevati né intercettati". Israele afferma che l'Iaf ha abbattuto due droni in mare mentre un terzo è caduto in una zona disabitata.