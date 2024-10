Tajani al Senato: "In arrivo volo charter da Beirut con 180 italiani"

Al via al Senato un Question Time con i ministri degli Esteri Tajani, per le Riforme Casellati e delle Imprese Urso .

"In una situazione sul terreno particolarmente complessa, ci stiamo adoperando per favorire un aumento dei collegamenti in uscita da Beirut, inclusi voli charter e altre modalità, su cui lavoriamo con il ministero della Difesa. Proprio in queste ore stiamo organizzando un volo charter speciale per trasferire in Italia circa 180 connazionali, che speriamo possano arrivare già stasera". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al question time al Senato. "Ciò che è successo a Gaza non può ripetersi in Libano, è essenziale assicurare la protezione dei civili per evitare che le ostilità possano avere lo steso altissimo costo in termini di vite umane di un anno di guerra nella Striscia" ha detto Tajani al question time al Senato.

"Il governo italiano, anche in qualità di presidente del G7, si sta adoperando a 360 gradi per questo obiettivo e per la tutela dei connazionali nella regione e dei nostri militari in Libano. La nostra prima preoccupazione, come ho illustrato ieri di fronte alle commissioni, è la loro sicurezza", ha detto Tajani. "L'unità di crisi della Farnesina, le nostre ambasciate a Beirut, Teheran e Tel Aviv e il consolato generale a Gerusalemme lavorano senza sosta per offrire costanti aggiornamenti di sicurezza e ogni possibile assistenza", ha aggiunto il ministro.

"Ho deciso di aprire il G7 Sviluppo di Pescara con una conferenza internazionale umanitaria su Medio Oriente per far fronte in particolare alla difficile situazione in Libano e a Gaza. Saranno presenti le agenzie Onu, società civile e associazioni di categoria, nel parlerò tra poco anche con Filippo Grandi". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al question time al Senato.

Sull'Ucraina Tajani ha precisato: "Sosteniamo Kiev senza se e senza ma anche a livello politico e militare. Abbiamo approvato 9 pacchetti di sostegno militare per difendere l'integrità territoriale dell'Ucraina. Durante la riunione del consiglio Esteri Ue, l'alto rappresentante ha proposto di abolire qualsiasi limitazione all'uso delle armi che diamo a Kiev: il consiglio non ha approvato la proposta, quindi l'Italia non è isolata".

