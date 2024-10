Medio Oriente, 'dura risposta a Iran, coordinata con gli Usa'. I funerali di Nasrallah domani a Teheran, ci sarà anche Ali Khamenei

21:28

Noi, i Leader del G7, esprimiamo profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione in Medio Oriente e condanniamo con la massima fermezza l'attacco militare diretto dell'Iran contro Israele, che costituisce una seria minaccia alla stabilità regionale. Ribadiamo inequivocabilmente il nostro impegno per la sicurezza di Israele. Le azioni gravemente destabilizzanti dell'Iran in tutto il Medio Oriente attraverso organizzazioni terroristiche affiliate e gruppi armati - tra cui gli Houthi, Hezbollah e Hamas - così come i gruppi di miliziani allineati con l'Iran in Iraq, devono finire". E' l'incipit del nuovo documento dei leader del G7 sull'evolversi della situazione in Medio oriente diffuso in serata da Palazzo Chigi. "Siamo profondamente preoccupati per la situazione in Libano. Ricordiamo la necessità di una cessazione delle ostilità quanto prima per creare spazio per una soluzione diplomatica lungo la Linea Blu, in linea con la Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Questa è l'unica via per allentare durevolmente le tensioni, stabilizzare il confine Israele-Libano, ripristinare completamente la sovranità, l'integrità territoriale e la stabilità del Libano e riportare i cittadini sfollati alle loro case con sicurezza e protezione da entrambe le parti. Esortiamo tutti gli attori a proteggere le popolazioni civili. Ci impegniamo a fornire assistenza umanitaria per rispondere ai bisogni urgenti dei civili in Libano. Esprimiamo inoltre le nostre più sentite condoglianze alle famiglie.