Voleva sparare a Trump, 'era un tentativo di assassinio'

L'uomo arrestato vicino al campo da golf di Donald Trump a West Palm Beach ha lasciato una nota a un amico alcuni mesi fa che diceva: "Questo era un tentativo di assassinio". Lo riporta il Washington Post citando i documenti depositati in tribunale. Ryan Routh è stato arrestato il 15 settembre dopo che la canna del suo fucile è stata avvistata dal Secret Service che è intervenuto e lo ha messo in fuga. Routh è stato fermato poco dopo dalla polizia.



Ryan Routh, l'uomo che voleva uccidere Trump, in un biglietto lasciato alcuni mesi prima aveva esortato altri a "finire il lavoro" e offerto 150.000 dollari di ricompensa a chiunque avesse ucciso il candidato repubblicano. Lo riportano i media americani.

