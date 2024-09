India: 46mila diplomati e laureati in coda per posti da operatore ecologico

Tra le varie decine di migliaia di candidati che hanno presentato domanda per essere assunti come operatori ecologici nello stato indiano dell'Haryana almeno 46 mila sono giovani diplomati o laureati.

Lo fanno sapere ufficiali dello stato, rivelando stupore per questo alto numero di candidature di giovani iperqualificati rispetto al lavoro offerto, retribuito con 15mila rupie (161 euro) al mese.

"Non possono avere sbagliato", dicono gli amministratori che hanno diffuso la notizia, sottolineando che il bando descrive esplicitamente le mansioni, che prevedono di pulire, spazzare, e rimuovere la spazzatura da spazi pubblici, strade ed edifici, e che la procedura online è decisamente complessa, con la necessità di una serie di conferme.

Anche se il governatore (chief minister) dell'Haryana Nayab Singh Saini ha parlato di intensi sforzi negli ultimi dieci anni per creare occupazione nello stato, i dati forniti dal governo centrale danno un quadro diverso: secondo la più recente indagine periodica sulla forza lavoro (Periodic labour force survey), pubblicata il 16 agosto, in Haryana la disoccupazione nel gruppo di età dai 15 ai 29 anni non solo è problematica, ma in costante: è salita all'11,2 per cento dal 9,5 di gennaio.





