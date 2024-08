Israele: 'Ucciso in un raid il comandante di Hamas a Tulkarem in Cisgiordania

L'Idf, l'esercito israeliano, afferma di aver ucciso stamani in un attacco aereo il comandante militare di Hamas di Tulkarem, in Cisgiordania, in un omicidio mirato che ha colpito un veicolo uccidendo altre quattro persone. Lo riportano i media israeliani.

La vittima principale viene identificata in Sheikh Haitham Balidi, comandante di Tulkarem delle Brigate Izzadin al-Qassam, l'ala militare di Hamas. L'agenzia palestinese Wafa ha dato notizia di un veicolo colpito dall'aria civino a Tulkarem con cinque morti, senza tuttavia svelarne l'identità.

L'attentato è stato compiuto con un drone militare israeliano, che ha colpito il veicolo palestinese sulla strada fra Zeita e Attil, a nord-est di Tulkarem.

Media, 'Netanyahu vuole silurare Gallant e capi Idf e Shin Bet'

Il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, avrebbe intenzione di licenziare il suo ministro della Difesa, Yoav Gallant, e poi di sbarazzarsi anche del capo di stato maggiore; Herzi Halevi e di quello del servizio segreto Shin Bet, Ronen Bar, e si tratterebbe "non di se, ma solo di quando": lo scrive il Times of Israel, citando una giornalista del sito news israeliano Walla, Tal Shalley.

La manovra di Netanyahu, secondo la giornalista, gli consentirebbe di eliminare l'opposizione interna e avere così mano libera nella conduzione dei negoziati indiretti con Hamas per una tregua e la liberazione degli ostaggi, dopo che i tre dirigenti hanno accusato il premier di temerarietà e di rischiare di vanificarne l'esito. La mira sarebbe dunque di sostituire Gallant, Halevi e Bar con altrettanti dirigenti disposti a seguirlo e ad assecondarlo in tutto e per tutto.

Fra i candidati a sostituire Gallant, Walla ipotizza vi sia Gideon Saar, ex membro del Likud di Netanyahu ma ora all'opposizione, anche se il suo nome solleverebbe riserve nel governo. Shalley afferma anche che il siluramento di Gallant verrebbe 'mascherato' o per lo meno 'annacquato' all'apparenza con un rimpasto di governo.

La Svezia chiude la sua ambasciata a Beirut per timori guerra

La Svezia ha annunciato la chiusura della sua ambasciata a Beirut per timore di un'escalation bellica mediorientale e ha invitato i suoi cittadini a lasciare il Paese. "Il ministero degli Esteri ha dato istruzione al suo personale di lasciare Beirut e di recarsi a Cipro" in attesa di riposizionare la missione diplomatica, ha dichiarato il ministro degli Esteri Tobias Billstrom, aggiungendo che la chiusura è prevista solo per agosto, ma che potrebbe essere estesa, a seconda degli sviluppi della situazione. Stoccolma invita inoltre i 10.000 cittadini svedesi in Libano a lasciare il Paese "con qualsiasi mezzo, finché possono".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA