Hamas: '10 morti in un raid israeliano su una scuola a Gaza'

Almeno 10 persone sono rimaste uccise in un raid israeliano contro un complesso scolastico a Gaza. Lo riferisce la Protezione Civile della Striscia.



"Ci sono 10 martiri e diversi feriti a causa del bombardamento israeliano sulla scuola di Hamama", ha detto il portavoce della Protezione Civile di Gaza, Mahmud Bassal. L'esercito israeliano ha confermato l'attacco affermando, in un comunicato, di aver "colpito terroristi che operavano in un centro di comando e controllo di Hamas" che in passato era "noto come scuola Hamama, nel nord della Striscia di Gaza".

