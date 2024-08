Pasdaran, ci vendicheremo per Haniyeh a tempo debito

Il capo politico di Hamas Ismail Haniyeh è stato ucciso a Teheran da un "missile a corto raggio con una testata da 7 chili", lanciato dall'esterno. Lo affermano in una nota ripresa dalla stampa locale i Pasdaran iraniani. Il New York Times aveva scritto che l'attentato era stato compiuto con una bomba nascosta nell'appartamento del leader palestinese mesi prima del suo assassinio.

La vendetta di Teheran per l'assassinio di Haniyeh sarà "severa" e si consumerà nei "tempi, nei luoghi e nei modi appropriati". L'avvertimento è arrivato dalle Guardie della Rivoluzione in una nota, in un messaggio diretto al "regime terrorista sionista". I Pasdaran, come riportano anche i media israeliani, sono tornati a puntare il dito anche sugli Stati Uniti: hanno assistito Israele nell'organizzazione dell'omicidio del capo politico di Hamas, accusano.



