Idf, colpite 2 scuole usate come centri di comando a Gaza

L'esercito israeliano ha reso noto che un gruppo di miliziani di Hamas che operava da due scuole di Gaza City è stato colpito nel pomeriggio da aerei militari israeliani. L'Idf aggiunge che Hamas ha installato sale di comando e controllo nelle scuole Hassan Salama e Nasr, nel quartiere Sheikh Radwan di Gaza City, che venivano utilizzate dai miliziani come "nascondiglio e come centro di comando da cui venivano pianificati ed eseguiti attacchi contro le truppe dell'esercito israeliano".



L'agenzia di difesa civile di Gaza, gestita da Hamas, ha affermato che un attacco israeliano ha colpito due ex scuole che ospitano sfollati a Gaza City, uccidendo almeno 25 persone. "I corpi di 25 martiri, per lo più bambini e donne, e di altri 50 feriti sono stati trasportati all'ospedale battista dopo che un attacco israeliano ha preso di mira le scuole Hassan Salameh e Al-Nasr a Gaza City", ha detto il portavoce dell'agenzia Mahmud Bassal. L'attacco è stato confermato dall'esercito israeliano, che però motiva i suoi raid affermando che negli edifici si nascondono miliziani.





