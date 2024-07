Alla destra l'incarico di formare il nuovo governo in Belgio

Re Filippo del Belgio ha affidato oggi a Bart De Wever, presidente del partito di destra N-VA - facente parte dello stesso gruppo (Ecr) di Fratelli d'Italia all'Eurocamera - l'incarico di formare il nuovo governo federale. De Wever, che già nei giorni scorsi ha portato avanti consultazioni con diversi partiti per formare una nuova coalizione di governo, riferirà sul suo lavoro entro il 24 luglio.

De Weber, alla guida del partito nazionalista fiammingo, sta lavorando alla formazione della cosiddetta coalizione Arizona che potrebbe portarlo alla guida del nuovo esecutivo. L'esito dei contatti per arrivare a questa nuova coalizione non viene dato per scontato, ma certamente i partiti chiamati teoricamente a farne parte fanno capire quale nuovo esperimento politico sia in corso anche in Belgio. Sotto la regia di De Wever, i partiti coinvolti nei negoziati sono attualmente i liberali del Movimento riformatore (Mr), il partito centrista Les Engages, i cristiano-democratici del CdV e l'ex partito socialista fiammingo Vooruit. Questi cinque partiti, messi insieme, potrebbero contare alla Camera federale su una maggioranza di 81 seggi sui 150 totali.



